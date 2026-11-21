近期烏山頭等水庫設置水電板爭議延燒，政治臉書粉專「風向株式會社」今發布新影片「選對市長，生活才會對」，呼籲選對市長，生活才會對。11月28日，選的不只是一位市長，而是未來四年每天都要過的日子。

根據影片內容指出，在台北，選對了，水龍頭打開是安心，孩子喝的是鮮奶；選錯了，守了幾十年的水源，可能變成光電板底下的「光電水」。在新北，選對了，資源投在捷運、社宅、產業與每一個社區；選錯了，城市沒有大發展，倒是有人的家族大發財，400萬市民的城市，不是誰家的事業。

影片內容提到，在桃園，選對了，公共建設一步一步扎實改善；選錯了，偷工減料、豆腐渣工程又會回來。在基隆，選對了，市長用心照顧好每一個孩子，下雨天也有去處；選錯了，孩子看到的榜樣是「抄襲也能當市長」，教育不只在課本裡，更在大人的身教裡。

影片內容指，選對，城市往前走，選錯，全民一起埋單。這一票，請為自己、為家人、為下一代，投給對的人。