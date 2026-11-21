嘉義市長公辦政見發表會今天上演浮誇戲碼，無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統自備瑜珈墊，當場倒立，並改編八百壯士頌歌，嘲諷張啓楷在路邊上廁所，另準備橘色水管掛在脖子，模擬王美惠在立法院丟豬大腸，批評張啓楷人品有問題，王美惠能力有問題。

2026-11-21 14:01