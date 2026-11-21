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蔣萬安22日啟動大車掃 盧秀燕、韓國瑜陪同
尋求連任的台北市長蔣萬安今天透過社群網站臉書（Facebook）表示，明天晚間6時30分啟動大車掃，競選總部主任委員盧秀燕與立法院長韓國瑜將陪同繞行台北各區，爭取支持。
根據蔣萬安發布路線圖，車隊從位於南京東路3段的競選總部出發，行經忠孝東路、信義路、和平東路、師大路、南海路、西園路、中華路、南京西路與民權西路等，最後回競選總部。
競選團隊也設應援站包括忠孝東路龍門廣場等12處，發放競選小物供索取，也提醒支持者，車隊行經時注意安全、遵守交通規則，避免追車或跟車。
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