台北市夏莉絲幼托機構涉兒虐案，受害家長昨晚向台北市長蔣萬安下跪陳情，要求原訂27日調解會別延期。民進黨立委吳思瑤今天批，蔣萬安對夏莉絲兒虐案「就是在擺爛，就是在包庇業者」，質疑市府引用「消費者保護法」，將兒虐案當小額消費爭議處理。

吳思瑤表示，為孩子討公道比選舉更重要，過去3年來，家長透過1999市民熱線投訴13次，蔣市府無視，今年更2次報警卻未獲處置；市府號稱8次稽查，卻查不出兒虐情事。

吳思瑤指出，市府將與家長的協調會拖到選前一天才要召開，更企圖護航業者配合喊卡，直到夏莉絲受害兒童的家長昨晚下跪陳情，才讓原定延期的協調會恢復舉行，讓市府被迫面對。

吳思瑤質疑，蔣萬安口中的「處置」，竟然是引用消保法，將兒虐案當作小額消費爭議事件處理。虐童涉及刑事責任及重大民事賠償，豈能當成一般消費糾紛處理？

吳思瑤批評，蔣萬安把孩子的傷害、幼童的人生當成買賣交易，甚至是低價商品，質疑蔣萬安毫無同理心，只求脫身，並直言「這樣的市長，不只昏庸，更是冷血。」