國民黨楊梅區市議員候選人古振豐近日遭爆20年前涉妨害性自主案件，還因涉嫌少女餵毒命案被調查，引發各界關注，民進黨桃園市長候選人黃世杰也質疑藍營黨主席鄭麗文及桃園市長張善政立場；國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，古振豐過去所為難符社會期待，即起不再支持古任何競選活動。

蔡忠誠表示，古振豐被控20年前涉妨害性自主案件，也涉及少女命案被調查。該案由軍法審判，相關判決未公開，但黨部側面了解，古被控妨害性自主部分有罪，涉及命案部分無罪，此為近日爭議爆發後的調查結果。

蔡忠誠說，古振豐參加黨內初選時，黨內資格審查機制，也明文規定涉妨害性自主案件不予提名，但當事人提交審核資料未提過去爭議，該案又為軍法審判，黨部第一時間無從查起，而後桃園選委會、中央選委會審核也沒問題，因此予以提名。

蔡忠誠強調，國民黨對黨提名參選人向來秉持高道德標準，雖然選舉到了最後階段，公部門選務作業也到了無法收回黨提名資格階段，但古振豐過去的相關言行與作為確實難讓黨內認同，因此黨部決議接下來將不提供任何形式的支持，後續無論古是否當選，都會議處。

蔡忠誠呼籲藍營其他同選區候選人各自努力，專注爭取選民認同，盼此事件能回歸個案本質進行檢視，切勿無限上綱至政黨之間的紛爭。

另外，蔡忠誠認為黨內現行提名審查機制有待加強，為了防止類似事件發生，將建議中央調整做法，強化徵信工作，以確保未來黨提名人選符合社會期待。