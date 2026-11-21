2026年新北市議員選舉進入最後衝刺階段，金曲歌王楊烈今陪同板橋區2號候選人山田摩衣前往板橋潮和宮參拜，隨後一同登上宣傳車掃街拜票。相隔4年再度親赴板橋相挺，楊烈肯定山田摩衣任內認真問政與服務表現，呼籲支持者把握選前關鍵時刻全力為她顧票。

板橋潮和宮是山田摩衣4年前初次參選時曾到訪參拜的重要起點。此次兩人重返潮和宮上香祈福，參拜後隨即並肩登上車掃宣傳車，沿途向板橋街坊揮手致意。從當年走入基層懇請鄉親給予新人服務機會，到如今以現任議員身分爭取連任，山田摩衣帶著4年累積的問政與基層服務成果，再次向板橋選民請託。

談及兩人的深厚淵源，楊烈從小看著山田摩衣長大，過去兩人更曾在戲劇作品中飾演父女，這份情誼從片場一路延續到板橋街頭。4年前楊烈曾陪她徒步走進街坊拜票，為她的首場選戰助陣；4年後面對山田摩衣首度挑戰連任，楊烈再度現身相挺並登上宣傳車陪同車掃，以實際行動展現支持。

楊烈在受訪與助講時對山田摩衣給予高度肯定，他直言山田摩衣是一個非常熱心、單純，而且真正想為地方做事的人。他強調，這樣腳踏實地、認真做事的民意代表更需要大家珍惜，希望板橋鄉親能繼續給予鼓勵與支持，讓優秀的人才能夠留在議會為民服務。

面對選戰進入最後倒數階段，楊烈也特別提醒支持者千萬不能掉以輕心，每一張選票都至關重要。他向沿途熱情揮手的民眾喊話，呼籲大家一定要幫忙固票、催票，在投票日當天集中選票支持2號山田摩衣順利連任，讓她能夠延續這股服務熱忱，繼續在議會為板橋發聲。

對於楊烈相隔4年再次親自陪同拜票，山田摩衣表達由衷感謝。她指出，本屆議員任內已在新北市議會累積提出591件提案，從日常協助處理居民陳情案件、將地方建設需求帶進議會，到持續追蹤各項工程進度，每一項工作的推進都有賴板橋鄉親與在地夥伴的共同投入與協助。

山田摩衣表示，4年來的問政與服務成績都有目共睹，懇請板橋選民以這4年的實際表現來檢驗她。她期盼能獲得鄉親的肯定與支持，讓目前仍在推動中的各項地方建設與服務工作得以順利延續，未來也將持續秉持初心，為板橋爭取更多資源與福祉。

藝人楊烈今再赴板橋潮和宮陪新北市議員山田摩衣車掃，力挺她拚議員連任。圖／山田摩衣服務處提供

藝人楊烈今再赴板橋潮和宮陪新北市議員山田摩衣車掃，力挺她拚議員連任。圖／山田摩衣服務處提供