選前黃金周末，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午在縣長張麗善陪同下，與爭取連任的北港鎮長蕭美文前往北港菜市場掃街拜票，向攤商及採買民眾握手問候、懇託支持。張嘉郡表示，未來若順利接棒，除延續既有政策及建設，也會提出創新做法，帶動地方產業及商業發展。

張麗善表示，過去近8年來，縣府團隊持續推動北港各項建設，從觀光環境改善、交通建設，到地方產業發展及生活品質提升，都是希望讓北港持續進步。今天走進市場，看到許多鄉親熱情打氣，感受到民眾對縣府施政成果的肯定。

張嘉郡表示，北港是雲林重要的宗教文化與觀光重鎮，張麗善多年來為地方發展打下基礎，未來若有機會接棒，將延續既有政策與建設，也會提出創新作法，讓北港在保有文化底蘊之餘，進一步帶動觀光、產業及商業發展，創造更多地方繁榮與就業機會。

蕭美文表示，未來若能順利連任，將持續推動地方建設、改善生活環境，讓北港更宜居、更有活力。

張麗善、張嘉郡、蕭美文三人也在市場中向鄉親懇託，選舉不只是選擇候選人，更是選擇地方未來的發展方向，希望大家在投票日踴躍出門投票，讓雲林的好建設持續向前，讓北港迎向更好的未來，不少鄉親、店家高喊「凍蒜」回應。

選前黃金周末，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午在縣長張麗善陪同下，與爭取連任的北港鎮長蕭美文前往北港菜市場掃街拜票，向攤商及採買民眾握手問候、懇託支持。圖／張嘉郡競總提供

選前黃金周末，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天上午在縣長張麗善陪同下，與爭取連任的北港鎮長蕭美文前往北港菜市場掃街拜票，向攤商及採買民眾握手問候、懇託支持。圖／張嘉郡競總提供