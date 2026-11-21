民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天回防本命區樹林，在樹林高中舉辦造勢大會，副總統蕭美琴、前總統蔡英文到場站台力挺。蕭美琴還特別準備「粉紅超跑」積木送給蘇巧慧，為選戰增添話題。蘇巧慧表示，看到樹林、鶯歌及新莊西盛九里的鄉親到場相挺，感覺就像家人一樣，心情相當激動，將把握選前最後一周，全力衝刺。

蘇巧慧表示，過去12年，她與議員、里長及地方鄉親共同努力，推動樹林、鶯歌及新莊地區各項建設，從天幕球場、操場、籃球場、校舍到捷運及人行道，都有大家共同付出的心血，未來也會以同樣態度建設整個新北市。

蘇巧慧說，選前最後幾天將持續走遍新北29區，讓鄉親看見她過去的成績、正面陽光的態度，以及對新北市的整體願景，希望以「洋流匯聚」的精神，正面迎接選戰，創造選舉典範。

另外，昨天台中造勢活動中，蘇巧慧與其他候選人在後台搶吃樂天小熊餅乾，甚至上台前互相檢查牙齒有沒有餅乾屑，引發討論。蘇巧慧笑說，當時沈伯洋助理拿出巧克力口味小熊餅乾，大家看到後立刻一起分享，上台前則互相檢查嘴巴，避免帶著餅乾屑上台。

蘇巧慧表示，這些互相分享、提醒的日常互動，也展現北北基桃候選人的感情與交情，未來合作一定沒有問題，北北基桃將成為最堅強的區域治理連線。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天回防本命區樹林，在樹林高中舉辦造勢大會，副總統蕭美琴（右）到場站台力挺。記者季相儒／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天回防本命區樹林，在樹林高中舉辦造勢大會，副總統蕭美琴（右）到場站台並送粉紅超跑積木。記者季相儒／攝影