台北市夏莉絲幼兒園今年6月爆出虐童案，原定11月27日召開調解會，但業者以身體不適為由將拒絕出席。昨晚4位兒童家長在台北市長蔣萬安在士林造勢時下跪陳情。北市府正評估團體訴訟的可行性，但是否太晚？蔣萬安上午指出，沒有，會持續協助。

蔣萬安上午赴東湖市場掃街受訪，媒體提問，有律師質疑，夏莉絲的爭議，使用消保法第45條之4，是用於小額消費爭議，只是跟學費有關？蔣萬安說，市府第一時間就重罰，對兩位行為人終身不能任教，而且也撤銷營業許可，也對各園所全面稽查，也都要求、違規而且都停業。

至於家長提出相關學費退費的爭議，蔣萬安說，市府一樣全力積極協助來進行協調、召開調解，會依法來進行相關的程序。

另外，對於昨天掃街時，家長下跪陳情，指本月19日就提出訴求，27日的調解要繼續開，蔣萬安說，法務局一開始考量，因為進行調解程序，是希望兩方都能到，才能進行實質的調解，也才能夠釐清雙方具體的訴求，能夠讓調解的方案能夠成立。

蔣萬安也說，因昨天家長們很具體認為即便業者不到，他們還是希望能夠堅持27日召開，所以市府完全尊重家長的意見，就會在27日依舊召開，當然就會依照消保法的規定來進行相關的程序。

北市法務局上午表示，正評估團體訴訟的可行性，媒體也問蔣萬安，事件爆發將近半年，評估需要多久？會不會太晚？蔣萬安指出，沒有，因為其實之前就已經都有跟團訟、家長們這邊來溝通。

他說，市府一直以來就是全力來給予各方協助，因為家長希望提團體訴訟，就是給予各方的支援、幫忙，那如果家長還是希望，市府就是持續給予協助。