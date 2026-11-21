民進黨昨晚在台中舉辦大造勢，賴清德總統、台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧等人與地主何欣純合體。國民黨台中市長候選人江啟臣今天嗆，賴總統每次來台中只會批評，沒有幫助；何反擊，這幾年中央對台中的補助沒有少，江可能對市政不太熟悉。

賴總統昨晚連跑南投、台中2場造勢晚會，在南投場批評台中市長盧秀燕，上任後將中捷藍線的路線改道到「有力人士」家附近，不僅增加經費，也讓完工遙遙無期。江啟臣今天反嗆，賴總統每次來台中都是批評，好像沒有任何對台中有幫助的部分，缺乏總統高度，令人遺憾。

何欣純今天被問及此事，指出中央這麼多年對台中的重大工程經費補助沒有少，比如盧最常說的台中國際足球園區，就獲得中央補助，不僅如此，台74號環線周遭很多足球園區和練習場，都由中央預算支持；只要中市府可以提出計畫與預算，中央都願意補助。

何欣純強調，她擔任立委的10多年來，爭取到很多中央預算，中市府也樂於發包、施工，完工後也樂於宣傳；江啟臣可能對這方面不太熟悉，或者他爭取的建設預算不夠多，才不清楚。

昨天晚會沈伯洋回憶，母親去世那天，哭著回家時何欣純就在家門口，給他一個大擁抱。何今天說，昨天聽到這段故事內心很感動，那個晚上也深深記在自己的腦海裡，沈媽媽出事以後，她第一時間趕到，用最快速度通知沈，沈也馬上趕回台中。

何欣純表示，沈母生前很多鄰居都是自己的朋友與支持者，大家在等沈伯洋的時候，不禁回憶起跟沈母的互動，都很感傷；她也是很早就失去父母，可以理解失去至親的痛苦，因此那一刻只能給沈一個大大的擁抱，希望他有力量走下去，度過人生最悲傷的時刻。