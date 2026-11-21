距離投票日進入最後倒數，選前最後一個黃金周末，民進黨台南市長候選人陳亭妃上午東區崇德市場掃街拜票把，下午在競選總部舉辦親子放電日，準備妃熊氣墊、爆米花、蝦餅冰淇淋等活動，邀請大小朋友一起同樂；晚間則親自前往武聖夜市發送飄帶，與民眾逛夜市、吃美食、互動交流，展現選前衝刺氣勢。

陳亭妃競選總部表示，選前最後一個周末，希望透過輕鬆、親子友善的活動，讓市民有機會走進總部，感受選舉熱鬧氛圍。下午2時30分至7時，競選總部（永康區水漾路520號）將舉辦親子同樂活動，現場設有小朋友最愛的妃熊氣墊，並提供爆米花、蝦餅冰淇淋，歡迎大朋友、小朋友一起來放電。

晚間7時，陳亭妃則將轉往武聖夜市快閃發送飄帶，邀請民眾逛夜市、品嚐美食之餘，也能與她相見，領取飄帶，一起「洋流妃起來」，透過夜市人潮與市民互動，延續選前最後週末的熱度。

陳亭妃上午8時先前往東區崇德市場掃街拜票，偕同第十選區市議員候選人蔡筱薇、陳金鐘，以及李宗霖，向市場攤商及採買民眾請安問好，沿途受到攤商及民眾熱情歡迎，不少民眾一看到陳亭妃，便興奮地跳起來大喊「我們的市長陳亭妃！」現場氣氛熱絡。

更有熱情攤商特別送上鳳梨，象徵「旺旺來」；蘿蔔，寓意「好采頭」；以及大蒜，代表「凍蒜」（當選），陳亭妃表示，距離11月28日投票日只剩最後一周，東區這次泛綠陣營共有三席要共同努力，希望三席都能順利過關，讓支持進步理念、願意為地方服務的力量，都能在議會持續為台南發聲。

選戰最後黃金周末，民進黨台南市長候選人陳亭妃一早到東區崇德市場，率同第十選區3位議員候選人蔡筱薇、陳金鐘及李宗霖拜票，爭取泛綠三席全上。圖／讀者提供