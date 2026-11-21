親民黨主席宋楚瑜今天到基隆出席黨提名信義區議員候選人鄭素禎競總成立大會時說，2000年他參選總統時，童子瑋的阿公童永沒有任何條件借場地讓他造勢辦活動，他欠童永一個人情。今年市長不分黨派全力支持童子瑋，並說「童子瑋日後必成大器」

宋楚瑜說，今天不分黨派、不分族群，為台灣來全力打拚，隨即拉起童子瑋秘書郭亭琪的手大喊加油。

宋楚瑜表示，童子瑋第一次選舉時是無黨參選，參選議員時，他就幫童子瑋站台，當年他還是小朋友時，他就知道童子瑋將來必成大器。宋主席並說，當年2000年他參選總統時，童子瑋的阿公童永沒有任何條件借場地讓他可以群眾造勢、開記者會，這份情義他非常感激。

宋楚瑜與謝國樑也有交情，宋楚瑜先前曾提到，謝國樑是宋楚瑜和親民黨一手慢慢培養出來的，謝國樑的父親謝修平和楚瑜是老交情。