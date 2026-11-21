嘉義市長公辦政見會攻防激烈，民進黨嘉義市長候選人王美惠今天以「嘉義惠贏，開創新局」為主題，提出產業、交通、長照、教育等政策。她也回應嘉義輕軌議題，交通不是喊口號，她想和嘉義縣一起討論，並與中央溝通；蘭潭水庫不可能蓋光電，是假議題。

王美惠說，高架輕軌不是喊口號，中央與地方需要溝通，思考如何讓交通更好，選舉過程有黑函攻擊她，但她做人很實在，擔任任何職務便盡其角色。未來會和鄰近縣市一起討論，相信未來嘉義市政府會更好，嘉義市是幸福城市，她愛這個「嘉」，會讓嘉義市民享受更多福利。

針對蘭潭光電板議題，王美惠說，蘭潭、仁義潭均為嘉義民生水庫，蘭潭是嘉義人共同記憶，每年水位充足時，會有夜間水舞光影，光電板不可能蓋在蘭潭，8年前就曾有人提過此議題，中央當年僅調查，並未規畫實際執行，這個是假議題，現在拿出來講已經臭酸了。

王美惠說，她將串連河川與公園，打造乾淨的城市，並推動老屋更新政策，讓嘉義市每條巷弄都具備特色。台積電進駐嘉義縣帶動產業效應，雲嘉嘉將形成共同生活圈，她會主動出擊，使嘉義市成為核心，未來不限於單一產業，而是讓百工百業都能找到發展機會。

交通政策方面，王美惠提出，未來將加強高鐵站直達市區交通便利性，擴大公車及公共自行車路網，爭取更多BRT班次，部分班次改為高鐵站直達嘉義火車站；善用高鐵鐵路高架化後的沿線空間，讓長者可以運動，打造社區活動空間，同時多管齊下解決市區停車問題。

王美惠也提出世代共好政見，將建立全齡照顧體系，完善各世代照顧服務，並規畫提供長者交通津貼、敬老愛心車隊，以及健保費與假牙的補助，改善居家安全並增加樂齡活力據點；另透過新建婚育宅與完善托育服務，讓孩子健康成長，使青年安心成家，讓長者生活無憂。

教育政策方面，王美惠說，投資教育就是投資嘉義市的未來，她會加碼營養午餐經費，現任市長加5元，她會讓孩童吃得更好、更健康；並規畫增加國中小外語學習能量，補助學童全民英檢報名費，支持青年出國參賽及表演，設置幼兒圖書館及設施運動據點。

王美惠承諾，她會打造城市觀光品牌，成立跨域文化觀光發展推動委員會，以木都歷史、林業文化為特色，提升嘉義觀光發展；另也規畫活化土地，全面檢討公共設施保留地必要性與公益性，盤點並釋出閒置土地，實現土地正義，並將AI科技導入交通、長照、教育及防災等領域。