針對新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊年輕女助理昨日遭檢警帶走調查，競辦也被搜索，該名助理獲檢方無保請回。國民黨立院黨團總召傅崐萁聲援，表示司法不容政治操弄，選前搜索、扣押電腦，誰在幕後下指導棋？

傅崐萁說，選前徐欣瑩競選團隊竟傳出遭檢警搜索，年僅20多歲的女性助理遭帶走，多台工作電腦遭查扣，事後雖獲無保請回，但這場風波留下的疑問，絕不能就此不了了之。

傅崐萁表示，他想問賴清德政府：為什麼偏偏選在選前？為什麼帶走一名年輕助理，還要查扣多台電腦？更令人質疑的是，競爭對手竟比當事人更早掌握消息，偵查資訊究竟有沒有外洩？誰該負責？司法是國家公器，不是任何政黨的政治工具！檢調更不是執政者可以任意調度的選舉武器。

傅崐萁強調，不能接受年輕基層工作者成為政治風暴的犧牲品，更不能容許司法程序的疑點，在選舉敏感時刻被草率帶過。國民黨團嚴正要求警政署、內政部及檢調單位，立即公開說明搜索、扣押的法律依據，徹查偵查資訊是否外洩，釐清相關責任。

傅崐萁指出，台灣人民爭取民主，絕不是為了讓任何政黨執政後，就能把國家機器變成自己的工具。司法必須獨立，程序必須透明，選舉必須公平。這些問題，政府欠人民一個交代，台灣民主更經不起這樣的傷害。