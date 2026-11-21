民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午被問到台北市長蔣萬安為光電板爭議宣布發起「台灣好水聯盟」，邀請各縣市首長及候選人共同簽署「好水公約」，她表示，選舉不需淪為假議題與口水戰，應討論實在、紮實的城市願景。

蘇巧慧上午在樹林舉辦造勢活動，會前接受媒體聯訪時指出，這次選戰已有很清楚的主軸，就是選民希望看到候選人對城市的未來提出政見跟願景，不需要淪為假議題口水戰，大家應討論實在、扎實的城市願景，正面陽光地面對選戰最後7天。

至於立法院昨天三讀通過國民黨團所提全民普發2萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」，民眾黨團8席都投反對票，民進黨有13名立委缺席被批評是「薪水小偷」。蘇巧慧則說她的態度始終一致，編列預算是行政權，任何預算有關事項都應該跟行政權討論之後，在財政無虞、不排擠現有編列項目的情況下才可以進行，回歸行政院版本才符合憲法與預算法精神。

她還被問到昨天在台中造勢活動後台，4名候選人一起吃小熊餅乾，上台前與沈伯洋互相檢查牙齒的逗趣影片在網路引發熱議。蘇巧慧笑說，有看到影片一刀未剪全被錄下。當時是上台前沈伯洋助理拿出1包巧克力口味小熊餅乾，大家心想怎麼可以只有沈伯洋1個人吃，便馬上搶著分食。

而大家互相分享零食的畫面其實就是日常，上台前因為吃太快、吃太多，才互相檢查嘴巴有沒有沾到餅乾屑，「不然都要選市長了，還帶著餅乾屑上台，好像也很不好意思嘛！」這正是未來北北基桃互相合作的基調與4人的交情，相信未來合作一定沒問題，北北基桃也將成為最堅強的區域治理連線。