民進黨竹北市長候選人曾聖凱控訴遭網路不實性影像攻擊，隨著國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩團隊李姓助理遭檢警偵辦，曾聖凱今天偕律師舉辦記者會，質疑背後涉及組織性散布，點名徐欣瑩、竹北市長候選人吳旭智說清楚，是否知情或有人參與，呼籲司法徹查。

曾聖凱指出，不實內容約在選前20天開始流傳，先由境外帳號發布，再透過國內社群平台、LINE群組擴散，甚至有截圖顯示，相關訊息曾出現在吳旭智支持者社群，隨後遭撤回。近期更傳出有人攜帶手機、平板挨家挨戶展示，質疑背後是否存在分工與串聯，而非單純個人行為。

曾聖凱表示，徐欣瑩團隊助理遭偵辦後，徐卻以「司法迫害」為由赴地檢署抗議，讓真正受到不實影像傷害的當事人與家屬，再次承受輿論壓力。他反問「難道我不是為人子女、為人父母，也是一個為人師表的人嗎？」

曾聖凱並提及，事件爆發隔天，吳旭智曾在清晨路口拜票時主動詢問傳聞真偽。他要求徐欣瑩、吳旭智正面說明，是否事先知悉相關內容，有無默許、指示或協助散布，不能迴避外界質疑。

委任律師王裕文指出，本案是曾聖凱針對不明帳號散布不實性影像提告，檢警循線調查後，才查出涉案者為徐欣瑩團隊助理。搜索須經檢察官聲請、法院審查，不能僅因涉案者具有政治身分，就直接認定是政治迫害。

王裕文表示，相關行為涉及公職人員選舉罷免法第104條等罪嫌，是否還有其他人參與、指示或分工，仍待司法調查。他呼籲徐欣瑩尊重司法程序，勿以地檢署外的政治抗議向司法施壓。

曾聖凱強調，自己與家人已承受嚴重傷害，希望檢警徹查不實影像製作與散布源頭，也要求相關政治人物清楚交代，「我希望自己是最後一個受害者」，選舉可以競爭，但不應將候選人家屬與人格尊嚴當成攻擊對象。