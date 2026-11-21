民進黨台中市長候選人何欣純今天成立「反賄選、護台中」律師顧問團，希望提供民眾正確資訊，選舉將近，不肖人士可能透過非法手段賄選，民眾若接獲相關事情可以向顧問團諮詢。值得一提的是，時代力量前黨主席、現任新竹市黨部主委邱顯智也是顧問團的一員，用行動挺何。

何欣純說，選舉剩下最後6天，在這關鍵時刻，很多民眾可能會收到不實的謠言，或是在拉票、投票的過程中受到干擾；今天成立律師顧問團的目的，就是希望提供民眾正確資訊、法律條文與相關行政措施，讓民眾第一時間得到法律幫助，也守護正向選風和台灣民主。

何欣純競總總幹事、法務部前部長邱太三指出，台灣雖然是民主先進國家，歷次選舉還是不斷有賄選或違反選罷法的案件，更嚴重的是中共對台滲透、介選；要維護乾淨選風，只靠司法機關是不夠的，呼籲民眾勇於檢舉，律師顧問團可以提供專業的協助。

顧問團長、律師吳梓生表示，律師也有政治取向和理想目標，這場選舉關乎台灣與台中的未來，律師顧問團要表達對何欣純的全力支持；他強調，選舉不法情事中，最令人詬病的就是賄選，若民眾接獲相關訊息，可以撥打檢舉賄選專線，有疑惑可以諮詢顧問團，他們一定會全力協助。

邱顯智是上百名顧問團員之一，他本身是執業律師，表示這次加入顧問團是以個人身分支持何欣純，不代表政黨立場。邱說，自己當立委時，常常在交通委員會留到最後只剩他和何，可見何是願意在鎂光燈之外做事的人；以前在台中執業，感受到何的服務非常認真，相信她會是非常好的台中市長。