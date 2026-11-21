聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安邀各縣市長候選人簽署好水聯盟 何欣純：這在台中是假議題
台北市長蔣萬安成立「台灣好水聯盟」，主張民生用水的水庫禁止設置水面型光電設施，邀請全台各縣市首長與首長候選人共同簽署。民進黨台中市長候選人何欣純表示，保證水源安全本就無庸置疑，不是簽一簽什麼書的事情；台中沒有任何水域和水庫要設置光電板，這在台中是假議題。
蔣萬安今天在臉書發文表示，發起台灣好水聯盟，邀請各縣市長與縣市長候選人簽署；好水聯盟有兩大主張，第一是未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或民生備援水源的水庫，禁止設置水面型光電設施，第二則是立即拆除已經設置在民生與灌溉用水水庫的水面型光電板。
何欣純對此表示，保護水源、保證用水安全與品質安全本來就是無庸置疑的，不是簽個什麼書就表示支持，本來就應該要支持，而且現行法規制度也有嚴格要求；台中沒有任何水域或水庫要設置光電板，這在台中是假議題，她也再次強調，未來一定依法依規嚴格審議，確保民眾用水安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。