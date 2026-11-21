台北市長蔣萬安成立「台灣好水聯盟」，主張民生用水的水庫禁止設置水面型光電設施，邀請全台各縣市首長與首長候選人共同簽署。民進黨台中市長候選人何欣純表示，保證水源安全本就無庸置疑，不是簽一簽什麼書的事情；台中沒有任何水域和水庫要設置光電板，這在台中是假議題。

蔣萬安今天在臉書發文表示，發起台灣好水聯盟，邀請各縣市長與縣市長候選人簽署；好水聯盟有兩大主張，第一是未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或民生備援水源的水庫，禁止設置水面型光電設施，第二則是立即拆除已經設置在民生與灌溉用水水庫的水面型光電板。

何欣純對此表示，保護水源、保證用水安全與品質安全本來就是無庸置疑的，不是簽個什麼書就表示支持，本來就應該要支持，而且現行法規制度也有嚴格要求；台中沒有任何水域或水庫要設置光電板，這在台中是假議題，她也再次強調，未來一定依法依規嚴格審議，確保民眾用水安全。