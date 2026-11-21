國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿檢警選前搜索競辦，昨晚9時起展開絕食抗議，至今天上午11時30分已持續14個半小時。國民黨主席鄭麗文今天上午也到新竹地檢署聲援。徐欣瑩痛批，助理凌晨獲准離去，競辦電腦卻遭查扣，導致選前宣傳工作癱瘓，怒斥「這是民主之恥！」

徐欣瑩今天在新竹地檢署前向支持者表示，助理凌晨3、4時左右獲准離去，但偵辦過程仍有許多疑點。她質疑，既然助理無保獲准離開，為何媒體卻能獨家報導助理涉嫌散播不實影片？相關影片究竟是真實影像或AI製作，檢調是否已查明，外界至今沒有答案。

徐欣瑩指出，更令她無法接受的是，助理遭帶走後，竟無法親自打電話尋求律師協助，反而由不認識的人來電通知需要律師，隨後又接到未顯示號碼的電話，表示不必請律師。她要求檢警公開相關過程，說明一名20多歲的年輕女性究竟經歷了什麼。

徐欣瑩進一步質疑，助理既然獲准離開，為何沒有從地檢署正門走出，而是由警方從側門送離？她轉述助理說法，指檢察官曾告知不能與競選團隊任何人接觸，否則可能遭羈押，要求檢警說清楚。

談到競辦遭搜索，徐欣瑩情緒激動表示，距離投票僅剩一周，競選團隊重要電腦卻在選前8天遭查扣，包括最後階段宣傳資訊、選前之夜相關作業都受到影響，形同「癱瘓徐欣瑩整個宣傳團隊」，更質疑競選資訊可能遭掌握。

徐欣瑩將事件比喻為美國水門事件，怒批「美國的水門事件，發生在台灣的新竹，我們這個就是水門案！」現場支持者也高喊「司法不公」、「民主之恥」等口號。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天持續在新竹地檢署前絕食抗議，並向現場支持者發表談話，痛批檢警選前查扣競辦電腦，質疑司法介入選舉。記者黃羿馨／攝影

國民黨主席鄭麗文今天上午前往新竹地檢署，聲援絕食抗議的國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩，並與現場支持者一同靜坐，質疑檢警選前搜索涉及司法介選。記者黃羿馨／攝影