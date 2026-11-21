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掃街遇民眾合影卻比3號支持沈伯洋 蔣萬安大器回應：都是我們的市民
台北市長蔣萬安昨掃街，遇上民眾手比「3號」支持民進黨台北市長候選人沈伯洋，與他合照。蔣萬安上午受訪表示，不管所有市民朋友支持的對象是誰，「都是我們的市民」，蔣萬安還稱對方的態度很友善，「謝謝他」。
蔣萬安上午赴東湖市場掃街拜票，蔣萬安受訪指出，「雖然他支持我的對手，但願意跟我合照，其實也很好」，而且覺得他的態度很友善，謝謝他。
另外，媒體也提問，沈伯洋被翻出一些過去的影片，他曾經說過自己知道怎麼說謊，所以一路走得很順遂，以前也認為民眾黨就是貼牌的統促黨？蔣萬安指出，每個人都應該要面對自己過去的各項發言，負起責任，也都應該向社會大眾說明清楚。
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