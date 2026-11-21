民眾黨嘉義市長候選人張啓楷今天參加公辦政見發表會，提出「3好市政願景」，主張好居住、好工作、好生養，祭出政策牛肉普發現金6000元，並新建2000戶社宅。同時，張啓楷質疑對手王美惠聽從黨意，當選後能否自行決策，還是要聽從背後「江總」的意思？

張啓楷質疑，立委王美惠提出嘉義輕軌政見，如今改用BRT替代，一周僅26班次，承諾跳票；立法院三讀長者健保費補助、毒駕加重刑責、老農津貼提高等案，王美惠均缺席表決，難道黨意大於民意，若王美惠當選有辦法自行決策嗎？還是要聽從背後的「江總」意思？

張啓楷提出「普發6000元」政策牛肉，他說，嘉義市去年增加7億元統籌分配款，今年則增加10億元，他是財政專家，相信能帶領經濟發展，未來若有歲計賸餘，將推動普發現金6000元，絕不舉債，也不排擠重大公共建設，經專業財政評估，市議會審議通過。

張啓楷說，他是嘉中畢業的嘉義人，他若未來當選嘉義市長，嚴禁在蘭潭水庫設置光電板，民進黨執政許多縣市在水庫設置光電板，王美惠也在立院支持相關議題，為避免市民喝到有毒的水，不應在民生水庫設置光電板。

張啓楷說，他跟許多嘉義人一樣，都曾北漂工作，沒能多陪伴父母，是他最深遺憾，不想讓遺憾在嘉義年輕人身上重演，他提出「產業3隻箭」，包括商圈2+4、北港路產業園區推動倉儲物流、高科技低汙染工業，並在嘉義基督教醫院附近打造醫療特區，創造更多就業機會。

張啓楷提出「居住3隻箭」，嘉義市原先規畫1200戶社會住宅，賴清德總統僅興建400戶就停止，將新建2千戶社會住宅，並引進桃園的可負擔宅，給予建商容積獎勵，分回後再低價賣給年輕人，另也加碼租金補貼，第一胎家庭補助3千元，第兩胎以上租金全免。

張啓楷提出「生育3隻箭」第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎以上20萬元，金額為全台最高，另外每年再給予孩童2萬元紅包，可以一直領到6歲，盼減輕家庭負擔。此外，他推出「寶貝媽媽坐月子」方案，產婦可入住1個月調養身體，為年輕人打造良好生養環境。

社會福利方面，張啓楷提出，國中小營養午餐免費、老人健保免費、敬老卡多元使用，營養午餐已獲市府採納，他將延續市長黃敏惠的長者健保費全免政策，但若王美惠當選可能推翻；另他將推動敬老卡可在超市、藥局及農會使用，也能折抵醫療院所掛號費，以及計程車費用。