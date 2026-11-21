新北市長侯友宜今天到基隆為市長謝國樑加持，展開全市車隊大掃街，沿途受到民眾熱情相迎，侯友宜說，他的下一棒是李四川，「四川接棒、國樑連任」，新北、基隆絕對會合作無間。針對民進黨對手童子瑋批中元祭的老大公廟開龕門未出現，謝國樑反擊「很明顯是宗教挑撥，台灣和基隆市民不會認同」。

謝國樑感謝今天侯友宜到基隆加持車隊掃街，還有立委林沛祥加油，距離選舉只剩6天，把侯市長的人氣化為選票。謝並說，基隆真正的民意近來受到各種因素的壓制，在開票結果會真正展現出來，票開出來就是真正民意的方向，他有信心贏得勝選。

謝並提及過去和侯市長密切合作，已為基隆捷運帶來一線曙光，機電工程系統已經發包，百福公園先期工程超前進度，基隆市政府在五堵的智慧科學園區也公展都市計畫變更，這些都是與侯市長大力合作帶來的超前進度。

被問到童子瑋批評說看不到市長及未出席老大公廟儀式，謝國樑回應說，「童子瑋要看不到我的話，就算我走到他面前，他也看不到我。」謝反批童子瑋，怎麼還敢提老大公廟，在基隆捷運二階的麥金路方案，明明沒有要拆老大公廟，距離有100公尺，市府都已說明很清楚，但童議長卻對外一直說要拆老大公廟，「很明顯是宗教挑撥，台灣和基隆市民不會認同」。

侯友宜表示，謝國樑這四年來執政有聲有色，和新北市的市政合作有大幅的成長，基隆捷運已跨出一大步，期待一棒接一棒，四川接棒、國樑連任，絕對會合作無間。

被問到新北、基隆都將有洋流大造勢，藍營的策略？侯友宜表示，他對新北李四川及基隆謝國樑非常有信心，因為支持的民眾很多人都已經站出來了，最後關頭他們一定會出來投票，全力以赴，一定會有贏。

新北市長侯友宜今天到基隆為市長謝國樑加持，展開全市車隊大掃街，沿途受到民眾熱情相迎。記者游明煌／攝影