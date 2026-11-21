高雄市議員第四選區選戰進入最後衝刺，國民黨現任議員李雅芬力拚連任，擔任高雄市鳳山警分局長的丈夫王春生，利用勤餘時間陪妻子掃街拜票，卻因具警察身分，特地戴上蜘蛛人頭套，化身神祕助選員，讓支持者直呼窩心。

據了解，依公務人員行政中立法第9條規定，公務人員不得公開為公職候選人站台、助講、遊行或拜票，但候選人的配偶及二親等以內血親、姻親不在此限。換句話說，王春生身為候選人配偶，利用勤餘支持妻子並不違反規定，反而戴上蜘蛛人頭套更增添話題。

王春生事後也在社群平台分享心情，表示「脫下平時的嚴肅，今天只想當一個單純支持太太的先生」。並提到，知道這段日子李雅芬有多拚、多辛苦，但自己因為職務在身，很多時候無法分擔，感謝妻子始終堅強、體諒。

他也不忘叮嚀妻子，不管工作多忙，都要記得按時吃飯，並說「回家永遠有我當妳最強的後盾！」這段話也流露出警察家庭在選戰期間的另一種支持方式。