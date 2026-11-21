國民黨前副主席連勝文與弟弟、國民黨青發會主委連勝武今天南下高雄助選，兩人陪同三民區高雄市議員候選人黃香菽前往獅湖市場拜票，不少攤商看見「文武兄弟」同場拜票，驚呼「連勝文變好瘦」、「第一次看見弟弟」，連家兄弟合體助選，讓不少選民感到興奮。

選舉最後關頭，前副總統連戰之子連勝文、連勝武加入助選行列，兩兄弟初次同台是參加台北市長蔣萬安青年後援會，今天是第二次合體，專程南下高雄參加高雄市長候選人柯志恩百工百業後援會活動，活動開始前先與議員黃香菽前往獅湖市場拜票。

連勝文表示，他跟弟弟各自跑高雄很多次，今天第一次一起出場助選，兄弟會同台，當然是來推薦最優秀、最認真做事的候選人，希望大家市長支持柯志恩、三民區議員支持黃香菽。

黃香菽說，母親前立委侯彩鳳與前副總統連戰交情深厚，基於兩代交情，連勝文與連勝武兩兄弟慷慨應邀，非常感謝他們專程來為她助選。

在前立委侯彩鳳（右二）邀約下，國民黨前副主席連勝文（右三）與國民黨青發會主委連勝武（右四）專程到高雄為市議員黃香菽（右四）助選。記者徐白櫻／攝影