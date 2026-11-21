立院昨天普發2萬三讀罕見綠白合，民眾黨投反對票，但綠營台北市長候選人沈伯洋等13立委沒投票，最終不敵藍營人數優勢，最終通過。民眾黨創黨主席柯文哲今直呼，民進黨就是選票要拿，責任不要負，自己人不來投票，說被人家強行表決，怎麼這麼不要臉，無法理解。

黃國昌、柯文哲的全國大車掃回到台北市，今天陸續陪同議員候選人吳怡萱、黃瀞瑩、張志豪、許甫車隊掃街。出發前，媒體聯訪問及昨日立法院普發2萬元三讀通過，身兼綠營縣市長候選人的多位立委沒投票，即使民眾黨團8票反對，藍營仍以人數優勢過關。

黃國昌直言，民進黨這幾位要參選縣市長的立委，昨天表現不僅僅是薪水小偷，嘴巴說不應該花，結果連燈都不敢按，不敢捍衛自己的價值。選舉前夕，這麼重要、喊得這麼大聲的價值，不敢用實際行動捍衛，他們現在講的話、口中所講的價值，選民還要相信嗎？民進黨立委沒出席投票這件事，徹徹底底被人民看破手腳。

柯文哲認為，台灣政治怎麼是這個樣子？政治原則很簡單，對的事情做、不對的事情不要做、認真做，就只有3樣。不管是政黨或國家之間，那個叫布林肯3原則，可以合作時合作，需要競爭時競爭，必須對抗時對抗，台灣民眾黨還是一個有主體性的政黨，有自己堅守的價值信念。

柯文哲直言，從昨天表決就知道，為什麼台灣需要台灣民眾黨，我們一開始主張就是聯合政府，不是藍白合，當然也不是綠白合。「昨天那個表決就知道有多偽善，民進黨就是選票要拿，責任不要負」，自己的人不來投票，然後說被人家強行表決，怎麼這麼不要臉，實在無法理解。

民眾黨主席黃國昌（右一）、創黨主席柯文哲（左二）今天上午陪同議員候選人吳怡萱車隊掃街，支持者到場力挺。記者林佳彣／攝影