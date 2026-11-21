新竹縣長選戰倒數一周，國民黨新竹縣黨部主委楊文科今天上午出席尖石鄉縣議員候選人曾國大競選總部成立大會，公開聲援因競選團隊人員遭檢警搜索、調查而絕食抗議的徐欣瑩，痛批事件宛如美國「水門案翻版」，質疑司法公正性，呼籲司法不能受到政治因素干擾。

楊文科致詞時首先提及徐欣瑩競選團隊人員遭檢警帶走調查事件。他表示，得知相關人員昨晚遭帶走，直到深夜、凌晨才獲准離開，讓他感到相當氣憤與難過。尤其距離11月28日投票日僅剩一周，選戰進入最後關鍵時刻，檢警此時採取行動，難免引發外界對司法公正性的質疑。

楊文科更以美國前總統尼克森任內爆發的「水門案」為例，直言此次事件宛如「水門案翻版」。他強調，民主政治最重要的就是公平競爭，司法應是保障人民權益的最後一道防線，絕不能受到政治因素干擾，反問「如果政府不公正，這個社會還有什麼公平可言？」呼籲相關單位秉持公平、公正原則，依法釐清事實，不能讓人民對司法失去信任。

對於徐欣瑩昨晚展開絕食抗議，楊文科也表達不捨。他表示，徐欣瑩與支持者在寒冷天氣下堅持靜坐，訴求司法公平正義，令人心疼。他公開表達支持，呼籲各界共同關注司法公正，確保選舉能在公平環境下進行。

話鋒一轉，楊文科也力挺今天競選總部成立的曾國大。他表示，曾國大過去擔任尖石鄉長八年，與縣府密切合作，遇到地方問題總是第一時間反映、積極協調，無論部落道路改善、災害搶修或農產品行銷，都展現苦幹實幹的精神。

楊文科舉例，過去秀巒國小周邊遭逢豪雨災害、司馬庫斯聯外道路受損，曾國大均積極協調縣府及相關單位搶修；尖石水蜜桃因颱風影響銷售時，也立即向縣府反映，促成竹科廠商及各局處協助認購，減輕農民負擔。

楊文科最後強調，徐欣瑩具備專業能力，劉建民長期深耕原鄉，曾國大則有八年鄉政經驗，期盼三人未來能在縣政、鄉政及議會相互合作，延續尖石鄉各項建設，為原鄉爭取更多資源。