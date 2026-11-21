新竹縣長選戰倒數一周，「還我乾淨竹縣聯盟」成員陳冠宇昨晚赴新竹地檢署靜坐聲援徐欣瑩，並發文質疑民進黨竹北市長候選人曾聖凱為何迅速掌握涉案人員資訊，怒問「難道你是國家機器？」對此，曾聖凱今天也舉辦記者會說明。

昔民進黨立院幕僚陳冠宇昨晚到新竹地檢署前，與徐欣瑩及支持者一同靜坐抗議，聲援徐欣瑩反對司法介入選舉。他並發文質疑，曾聖凱昨晚發布新聞稿，指警方查獲的涉案人員為徐欣瑩國會助理，並質疑徐是否涉及教唆。

他質疑，檢警才剛搜索競選團隊辦公室，案件仍在偵辦，曾聖凱卻迅速掌握涉案人員身分，甚至影射徐欣瑩教唆、貪汙，究竟是單純巧合，還是有人提前通風報信？

陳冠宇指出，距離投票日僅剩7天，檢警選在敏感時刻搜索在野黨縣長候選人團隊，帶走工作人員及電腦設備，已引發司法介選疑慮。更令人不解的是，搜索才剛發生，曾聖凱就立即發稿，將尚未查明的個人行為延伸為對徐欣瑩的政治指控，質疑背後是否存在不當資訊傳遞。

陳冠宇要求曾聖凱公開交代消息來源、取得時間及查證依據，究竟是警方正式通知、律師依法取得，還是有人私下透露偵查內容？若資訊來自合法程序就應說明，若涉及偵查資訊不當外流，更應依法究責，不能一邊高喊司法正義，一邊迴避消息來源。

陳冠宇進一步質疑，案件尚未經司法認定，曾聖凱就將涉案助理與徐欣瑩畫上等號，甚至影射公費資源遭濫用，「你有證據證明徐欣瑩知情、教唆，或國會資源遭濫用嗎？」強調任何人都受無罪推定原則保障，不能將未查明的案情當成選舉攻擊武器。

陳冠宇認為，司法偵查與政治攻防界線逐漸模糊，檢警一搜索，政治指控隨即跟上，社會有權追問是否有人利用偵查資訊影響選情、違反偵查不公開原則。他也要求檢警說明搜索及扣押程序合法性，釐清是否存在資訊外流。

陳冠宇最後向曾聖凱提出3項質問，包括資訊從何取得、何時透過何種管道得知，以及有何證據將案件指向徐欣瑩，直言「你可以是案件當事人，但不能自居檢察官」。他強調「選舉可以有競爭，司法絕不能有顏色」，再問曾聖凱「你是國家機器嗎？又是誰讓你知道這麼多？」要求說清楚，勿讓選前司法爭議傷害民主信任。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊遭檢警搜索，引發司法介選爭議，徐欣瑩與支持者在新竹地檢署前靜坐抗議，表達對司法偵辦時機的不滿。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊遭檢警搜索，引發司法介選爭議，徐欣瑩與支持者在新竹地檢署前靜坐抗議，表達對司法偵辦時機的不滿。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊遭檢警搜索，引發司法介選爭議，徐欣瑩與支持者在新竹地檢署前靜坐抗議，表達對司法偵辦時機的不滿。記者黃羿馨／攝影