選戰進入最後倒數，民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在社群發文「給台北市政府公務同仁的一封信」，提出4大承諾。 台北市長蔣萬安上午受訪時怒嗆「做賊喊抓賊」，大家看得很清楚，也重提大量報復性的索資，無端增加沉重的負擔。

沈伯洋「給台北市政府公務同仁的一封信」，提出的四大承諾，包括政策定案前聽取第一線意見、運用AI輔助工具減輕負擔、由市長承擔政策責任，以及真正尊重專業。蔣萬安上午赴東湖市場掃街，媒體提問時，蔣萬安直言，作賊喊抓賊。

蔣萬安說，大家看得很清楚，不管是對於惡意重傷台北市府同仁亂砍樹，或者指控市府同仁舉辦雙城論壇是滲透的破口，又或者指市府團隊對於台北大縱走毫無作為，或是面對大量報復性的索資，這些都不只是抹煞市府基層同仁的辛苦付出，同時也無端增加非常沉重的負擔。