台灣大學前校長管中閔今天上午陪同國民黨新北市長候選人李四川，前往新北市中和區勝利市場掃街拜票。

李四川表示，管中閔是他過去在行政院服務時的好同事與好戰友，不只曾任大學校長、中央研究院院士，也是國內外知名的學者，行事作風與自己做工程一樣務實，非常感謝管中閔在選戰關鍵時刻撥冗前來加油鼓勵，他一定會全力以赴贏得新北市長選舉。

管中閔說，他與李四川過去在行政院就是並肩作戰的同事，當時便深刻感受到李四川在內閣中首屈一指的領導能力與執行力，令他非常佩服。後來無論李四川到高雄或台北市政府服務，在各方面都繳出亮眼的成績單，因此，這次李四川參選新北市長，他一直希望能有機會親自站出來表達支持，並將這股挺川的力量傳遞給更多市民。

台灣大學前校長管中閔（左）今天上午陪同國民黨新北市長候選人李四川（右），前往新北市中和區勝利市場掃街拜票。記者胡經周／攝影