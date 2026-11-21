民進黨台北市長候選人沈伯洋昨在社群發文「給台北市政府公務同仁的一封信」，並指「都已負重，不該忍辱」，卻引發不少北市府公務員反彈，資歷超過10年的公務員說，公務員的「重跟辱」以及高離職率，很多都來自他同黨民代無理的索資跟協調會。

沈伯洋「給台北市政府公務同仁的一封信」，提出的四大承諾，包括政策定案前聽取第一線意見、運用AI輔助工具減輕負擔、由市長承擔政策責任，以及真正尊重專業。蔣萬安今上午赴東湖市場掃街時被媒體提問，蔣萬安就直言，指作賊喊抓賊。

一位北市公務員發文指出，身為資歷超過十年的資深北市府公務員，今天看到某候選人發了一封給市府員工的信，斗大的標題寫著「都已負重，不該忍辱」，看完以後非常感慨。

「請他搞清楚，市府公務員所受的重跟辱以及高離職率，很多都來自他同黨民代無理的索資跟協調會 」，該公務員說，可以理解監督市政運作是民代的天職，但為了操弄意識形態，以不合理的索資作為報復手段，令許多基層同仁敢怒不敢言。

他說，而且必須很誠實地說，不少身旁同仁都害怕他真的當選後，一些綠民代會擔任副市長。最後他「祝蔣萬安市長高票連任，繼續帶領市府員工們大步向前。」