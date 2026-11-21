民眾黨今晚6時將在北市府前舉行「民眾相挺 台灣必贏」決勝之夜活動，創黨主席柯文哲也會與力拚連任的台北市長蔣萬安同台。是否號召小草支持蔣萬安？柯回應，不要被「洋流」幻象嚇到，穩扎穩打，不用緊張、不用焦慮、不要慌了。

黃國昌、柯文哲的全國大車掃回到台北市，今天陸續陪同議員候選人吳怡萱、黃瀞瑩、張志豪、許甫車隊掃街。出發前，媒體聯訪問及今天在北市府前登場的民眾黨大集結活動，蔣萬安也將到場參加。

黃國昌表示，民眾黨從2024年總統大選之後，不管在立法院，還是地方議會，每位黨公職都是說到做到，用具體行動來實現柯文哲2024年總統大選所提政見，地方議員也遵守當初所提政見，辛勤地經營基層、議會專業問政，這些具體行動及表現才是讓選民能夠相信民眾黨是信守承諾、說到做到的政黨。

他說，在台北市政府廣場前面舉行全國大集結，別具意義。柯文哲8年市長任內留下的光榮城市、非常多重要的市政建設，我們希望這樣的精神、成果能延續下去，最重要是號召支持者11月28日出門投票。

柯文哲被問及蔣萬安過去一直想跟他請益市政，今天同台會跟蔣講什麼？柯回應，今天這種造勢場合有Rundown，一個接一個，不是聊天的場合，「但為了提高收視率，你們那時再來看直播好了。」

日前曾稱小草不會投給民進黨，柯文哲被問及會呼籲小草把票投蔣萬安？柯文哲直言，爭取選票還是要把他的政績拿出來講，大家就會按照其信念去投。黃珊珊的票會流給誰？他分析，2022年黃珊珊的票源組成非常複雜，已經不是2026年可拿來分析，如果重新思考，投藍、投綠本來就固定，怎麼說服中間選民才是重點。

柯文哲建議蔣萬安，不要被「洋流」幻象嚇到，穩扎穩打就好，連任的人有現任優勢，不用緊張、不用焦慮、不要慌了。