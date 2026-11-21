民進黨台北市長候選人沈伯洋昨天南下，與台中市長候選人何欣純合體車掃台中，沿途有大批支持者，場面壯觀，不過也有民眾抱怨，放學下班尖峰時段車掃造成交通堵塞。何欣純今天表示，要說聲抱歉，之後會好好規畫配套，也感謝支持者的熱情。

綠營昨天齊聚台中，下午先是沈伯洋與何欣純車掃，一路從元保宮掃到文心森林公園，支持者眾多，原定1個半小時的車掃最後超過2個半小時；晚上則有烏日高鐵站大造勢，賴清德總統、沈、何、新北市長候選人蘇巧慧、桃園市長候選人黃世杰等人都到場，現場超過6萬人。

「欣潮洋流」氣勢洶洶，卻也引起部分民眾不滿，有網友抱怨，昨天下班、放學時段經過文心路，只見大批綠營支持者擠在人行道上，寸步難行，馬路也被車隊塞住，讓原本車潮眾多的文心路更加壅塞，回家時間被拖延。

何欣純今天受訪表示，首先要說聲抱歉，選舉期間造成大家生活上的困擾，也感謝大家的體諒，她有聽到這些聲音，未來也會好好規畫配套，以免造成不便。

何欣純說，昨天車掃時，市民朋友自動自發的聚集，真的很熱情，雖然競總在車掃過程中一再表示希望不要跟車，還是有熱心的支持者騎腳踏車、摩托車甚至路跑，陪著車隊遊行了18公里，讓她非常感動，感謝所有參與車掃的人，也請大家記得11月28日出門投票。