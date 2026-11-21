台中市昨晚有大型選舉造勢活動，活動後人潮疏散久，被問到大型活動疏散和安全問題，台中市長候選人江啟臣今天在沙鹿表示，大型活動最重要在疏散部分，一定是安全第一，管道要多元和多重，運輸接駁的工具也要多元，而且要相互串聯，最重要的是事先做好規劃，做好事前的宣導。

江啟臣今天在沙鹿車掃拜票，立委顏寛恒陪同，被問到他如果當台中市長，在台中市舉辦大型活動後疏散問題，江啟臣表示，大型的活動最重要在疏散部分，一定是安全第一，如何做到安全第一？第一個就是管道要多元，要多元和多重。第二運輸接駁的工具也要多元，而且要相互的串聯。

他說最重要的是事先做好規劃，做好事前的宣導，讓所有要來參加的人都很清楚怎麼來、怎麼離開，這些事情非常的重要，每一個地方、每一個城市，交通的狀況不一，有些地方可能交通工具很多，選擇也非常多元，但有些地方並不是，他必須強調事前的規劃、事前的演練，再來要讓參與的民眾了解到如何進來、如何出去，因為這是關乎安全的事情，所以他覺得事前的預防是最重要的。