國民黨高雄市長候選人柯志恩今早赴前鎮區與鳳山區交界地兩處市場拜票，針對近日水庫光電板爭議，柯志恩表示，她支持綠電發展，修法過程沒有拿綠電相關業者的錢，反觀對手賴瑞隆對於他自己與光電業者雲豹能源事情未說清楚，未來的高雄市長要能維護環境，不是遇到光電業者就完全失去立場。

柯志恩今早偕國民黨陳麗娜、蔡武宏、湯茹婷、鍾易仲等人議員候選人，前往瑞興市場與肉豆公市場掃街拜票，熱情支持者贈送農產品預祝高票當選。柯志恩預告，今晚7時將在捷運鳳山西站旁空地舉辦「贏回高雄大勝利之夜」，呼籲「志家人」一起來加油打氣。

近日水庫光電板議題受關注，柯志恩考量用水安全，支持移除現有的阿公店水庫及鳳山水庫光電板，但民進黨市長候選人曾收授雲豹能源300萬元政治獻金，近日對於光電爭議未表態。

柯志恩今天受訪表示，她跟國民黨議員在環境保護上極力維護，無法接受光電業者對山林的破壞，「我們支持綠電發展，但在修法過程中，沒有拿綠電相關業者的錢，利益關係要說清楚」。

柯志恩強調，大家都認為綠電發展有其必要，但一些底線要守住，特別是與光電業者的利益關聯度要有嚴格監督，「百變隆隆」對於雲豹的事情應該好好說清楚，我們希望高雄市長維護環境，不是遇到光電業者就完全失去立場。