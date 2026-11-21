民進黨基隆市長候選人童子瑋今天到信義市場拜票，童子瑋說，最後黃金周將全市大鎮車隊掃街，訴求「改變基隆就看這一次」，明天有「洋流童行」大造勢，「雙總統」蔡英文、賴清德及台北市長沈伯洋。童並指「基隆看不到謝國樑市長」，還大酸中元祭的老大公廟開龕門、關龕「這個動作歷史上沒有一任市長沒有出席」。

針對童子瑋提看不到市長及未出席老大公廟一事，謝國樑競總表示，謝國樑稍有完整回應。

童子瑋上午9時到信義市場拜票，不少民眾熱情支持，爭相合影，尤其是買菜的阿公、阿嬤，還帶著孫子一起拍照高喊凍蒜。童子瑋說，最後黃金周每天將全市大量車隊掃街，向民眾訴求「改變基隆就看這一次」。

童子瑋表示，明天晚間有「洋流童行 」大造勢晚會，將有史上前所未有「雙總統」的黃金陣容，有曾在基隆開過史上最高票的小英總統及現任賴清德總統，還有掀起全台「洋流」的台北市長候選人沈伯洋要二度到訪基隆，上次沈伯洋到基隆車掃時，完全沒有動員，但人潮卻比中元祭的人還多，車隊一出發時他的眼淚都快掉下來。

民進黨中央昨在台中市舉辦「迎向欣未來」造勢晚會，童子瑋說，「基隆看不到市長」，基隆現任的市長，就只有選舉3個月的時候，看得到他在街頭鞠躬，前面3年半都是身為議長的他在為基隆市民服務。

童子瑋今天再針對昨晚的談話說，「市長有沒有出現大家都知道，不用再特別描述」，這幾年來不管是大小場合都是如此，就以中元祭的老大公廟開龕門、關龕門都是，「這個動作歷史上沒有一任市長沒有出席」，這是基隆傳統的文化，不能用宗教來定義，暗批謝國樑未出席。

針對童子瑋提看不到市長及未出席老大公廟一事，謝國樑競總表示，謝謝樑將有完整回應。

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天到信義市場拜票，受到民眾熱情歡迎。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長候選人童子瑋今天到信義市場拜票，受到民眾熱情歡迎。記者游明煌／攝影