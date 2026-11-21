黃金周衝刺！魏平政車掃、陳素月掃市場 晚間員林造勢強碰
選前黃金周，國民黨彰化縣長候選人魏平政繼昨天由縣長王惠美陪著車隊掃街後，今天中午由黨主席鄭麗文接力陪同車掃，晚間在員林參加造勢大會，民進黨候選人陳素月一早就到彰化市民權市場拜票，今晚也在員林舉辦造勢大會，副總統蕭美琴將站台，藍綠陣營將在員林「強碰」。
選前剩下7天，原本未積極為魏平政輔選的彰化縣長王惠美，昨天起輔選能量大爆發，不只在芳苑首度拉起魏平政高喊「凍蒜」，也首度陪同魏平政在自己的本命區鹿港區車隊掃街，鼓舞藍營士氣。
魏平政今天上午八時，由前立委林滄敏陪同，從彰化市競總出發，在彰化市車掃，車隊還沿鹿港、福興到達芳苑，約中午後，主席鄭麗文登上宣傳車拜票，車掃南彰化多個鄉鎮，預定下午5時參加員林市長候選人凃俊任在員林市晴雨球場的造勢大會。
對於王惠美縣長積極輔選，令他十分感動，他說，王縣長其實一直很關心他選情，卻因公務比較繁忙，到選前一周的關鍵時刻，王縣長不僅幫他站台還陪同掃街，在每個競選場合，都全力支持他，下午則有主席鄭麗文陪同，
現在全黨上下一心團結，有信心來打贏這場選戰。
民進黨縣長候選人陳素月今天一早，由縣議員候選人林世賢、許雅琳、楊子賢及市長候選人黃倩儀陪同，到彰化市民權市場拜票，受到攤販及買菜民眾的加油打氣，還有民眾送她蘿蔔，預祝他有好采頭，順利當選。
對於王惠美為魏平政站台及陪同車掃，展現團結的氛圍，陳素月認為，民主政治就是競爭，每一個政黨當然都有人陪同候選人到大街小巷拜票，這是很正常的一個現象，最後還是要回歸到鄉親要做怎麼樣的一個選擇。
藍綠陣營今天傍晚在員林市都有造勢大會，魏平政說，他從頭到尾都一樣，要靠自己努力，從來不會想說跟誰競爭；陳素月也說，從競選到現在，她一致的主張就是要用正面態度，拿出政績、未來政策，獲得選民支持。
無黨籍候選人邱建富下午4時，也將在彰化市長安街舉辦造勢大會，晚間7起將在市區徒步掃街。
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