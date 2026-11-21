賴清德總統昨晚在南投輔選時批評台中市長盧秀燕，他說前市長林佳龍交棒時，行政院已核定台中捷運藍線，若依原計畫推動，如今應已完成，盧秀燕卻修改路線，如今捷運藍線完工遙遙無期；國民黨台中市長候選人江啟臣今天在沙鹿拜票被問到此事，他說，每次賴總統到台中都是對台中批評比較多，沒有幫助的部分，令人遺憾，缺乏總統的高度。

賴總統昨晚為候選人站台時說，前台中市長林佳龍交棒時，台中捷運藍線已獲行政院核定，若依原計畫推動，如今應已完成，但盧秀燕上任後修改路線，路線移到「有力人士」家中附近，增加經費，也讓捷運藍線完工遙遙無期。

江啟臣今天到沙鹿拜票，立委顏寛恒陪同，被問到總統批評盧市長修改中捷藍線路線，江啟臣表示，到現在好像賴總統每次來都是對台中的批評比較多，好像都沒有任何對台中有幫助的部分，這相當令人遺憾，缺乏總統的一個高度。

國民黨台中市長候選人江啟臣今天到沙鹿區車掃拜票，立委顏寛恒陪同。記者游振昇／攝影