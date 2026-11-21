管中閔首陪李四川掃街 批民進黨雙標 籲慎選市長
台灣大學前校長管中閔今天上午首度現身新北市中和區勝利市場，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行掃街拜票。管中閔在受訪時表示，他與李四川過去在行政院就是並肩作戰的同事，當時便深刻感受到李四川在內閣中首屈一指的領導能力與執行力，令他非常佩服。後來無論李四川到高雄或台北市政府服務，在各方面都繳出亮眼的成績單，因此，這次李四川參選新北市長，他一直希望能有機會親自站出來表達支持，並將這股挺川的力量傳遞給更多市民。
針對先前張淑娟女士遭抹黑事件，管中閔曾點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧並非首次擔任打手，且過去也曾開記者會指控他論文抄襲，但至今未曾道歉。
對此，管中閔直言，不道歉是這群人慣用的手法，永遠想用幾句話就把做過的錯事推開，這是一貫的伎倆。他並提醒大眾，當這些人還沒有權力的時候，就已經會參與迫害無辜的張女士與當時無權無勢的他；若未來將新北市的權力交到他們手上，不知還會做出什麼樣離譜的事情，現場的每一個人都可能成為下一個被迫害的對象。
此外，媒體問及管中閔曾任國發會主委，如何看待蘇巧慧家族公司獲得國發基金近兩千萬元投資，而當時行政院長正是蘇貞昌，民進黨政府卻稱無利益衝突法問題。
管中閔痛批，這又是民進黨如出一轍的伎倆，彷彿所有事情碰到他們都沒有問題。他分析，這件事可分為法律與自律兩個層面，關係人是否觸犯利益衝突法，相信法界人士自有公斷，但所有的法律都不可能完全完備，許多事情更取決於政治人物的自律。
管中閔進一步分享自己與李四川過去在內閣任職的經驗指出，他們在政府部門服務時，對於與自己相關的關係人，甚至距離更遠一點的親友，只要涉及政府業務，絕對不會讓他們有機會接觸或碰到，相信李四川也抱持完全相同的原則與態度。他質疑，若在沒有完全掌握權力的時候就已發生如此離譜的投資爭議，試想未來若將整個新北市的龐大資源交到對方手上，將會演變成什麼樣的局面，呼籲選民務必冷靜思考並做出明智的選擇。
管中閔更肯定李四川過去在行政歷練中的穩健表現與操守，認為城市治理需要的是具備高度執行力與嚴格自我要求的首長，而非在爭議發生後只會推卸責任的政治人物。他也期盼透過這次合體掃街，能讓更多中和區乃至全體新北市民看見李四川務實的一面，在選舉最後關頭給予最堅定的支持。
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