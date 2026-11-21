台灣大學前校長管中閔今天上午首度現身新北市中和區勝利市場，陪同國民黨新北市長候選人李四川進行掃街拜票。管中閔在受訪時表示，他與李四川過去在行政院就是並肩作戰的同事，當時便深刻感受到李四川在內閣中首屈一指的領導能力與執行力，令他非常佩服。後來無論李四川到高雄或台北市政府服務，在各方面都繳出亮眼的成績單，因此，這次李四川參選新北市長，他一直希望能有機會親自站出來表達支持，並將這股挺川的力量傳遞給更多市民。

針對先前張淑娟女士遭抹黑事件，管中閔曾點名民進黨新北市長候選人蘇巧慧並非首次擔任打手，且過去也曾開記者會指控他論文抄襲，但至今未曾道歉。

對此，管中閔直言，不道歉是這群人慣用的手法，永遠想用幾句話就把做過的錯事推開，這是一貫的伎倆。他並提醒大眾，當這些人還沒有權力的時候，就已經會參與迫害無辜的張女士與當時無權無勢的他；若未來將新北市的權力交到他們手上，不知還會做出什麼樣離譜的事情，現場的每一個人都可能成為下一個被迫害的對象。

此外，媒體問及管中閔曾任國發會主委，如何看待蘇巧慧家族公司獲得國發基金近兩千萬元投資，而當時行政院長正是蘇貞昌，民進黨政府卻稱無利益衝突法問題。

管中閔痛批，這又是民進黨如出一轍的伎倆，彷彿所有事情碰到他們都沒有問題。他分析，這件事可分為法律與自律兩個層面，關係人是否觸犯利益衝突法，相信法界人士自有公斷，但所有的法律都不可能完全完備，許多事情更取決於政治人物的自律。

管中閔進一步分享自己與李四川過去在內閣任職的經驗指出，他們在政府部門服務時，對於與自己相關的關係人，甚至距離更遠一點的親友，只要涉及政府業務，絕對不會讓他們有機會接觸或碰到，相信李四川也抱持完全相同的原則與態度。他質疑，若在沒有完全掌握權力的時候就已發生如此離譜的投資爭議，試想未來若將整個新北市的龐大資源交到對方手上，將會演變成什麼樣的局面，呼籲選民務必冷靜思考並做出明智的選擇。

管中閔更肯定李四川過去在行政歷練中的穩健表現與操守，認為城市治理需要的是具備高度執行力與嚴格自我要求的首長，而非在爭議發生後只會推卸責任的政治人物。他也期盼透過這次合體掃街，能讓更多中和區乃至全體新北市民看見李四川務實的一面，在選舉最後關頭給予最堅定的支持。

前台大校長管中閔首今陪國民黨新北市長候選人李四川在中和勝利市場掃街，民眾及攤商熱情握手回應。記者胡經周／攝影

前台大校長管中閔首今陪國民黨新北市長候選人李四川在中和市場掃街，管受訪時批民進黨雙標，呼籲慎選市長。記者胡經周／攝影

前台大校長管中閔首今陪國民黨新北市長候選人李四川在中和市場掃街，管中閔批民進黨雙標，呼籲慎選市長。記者胡經周／攝影