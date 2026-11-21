民眾黨桃園市議員候選人周曉芸涉嫌接受中共資金參選遭起訴，民眾黨主席黃國昌今天表示，尊重當事人爭取清白，但也應有能力說清楚讓選民信任；周曉芸則聲明自己沒有收受紅錢。

新北地檢署昨天表示，周曉芸涉嫌接受中共資金參選，非法蒐集個資供製作網軍假帳號，另遭查出挪用公司款項支付競選費用；檢方就反滲透法部分具體求刑3年6月。

民眾黨主席黃國昌今天上午陪同黨籍台北市議員候選人車隊掃街，並接受媒體聯訪表示，尊重當事人循司法程序，爭取自己清白的權利，但民眾黨所有黨公職，面對這種質疑都要有能力說清楚講明白，讓選民信任，自己值得託付。

周曉芸則發布聲明強調自己從未接受任何境外勢力的指示，也沒有收受紅錢與境外資金從事選舉活動；她尊重司法，但不接受在法院尚未審理前就遭到抹紅、貼標籤。

周曉芸認為，若檢方認為她具有犯罪故意，應提出具體證據，而不是僅憑人際關係與第三人的行為，就推定她知情，再要求她證明自己不知情。此外，檢方認為她收境外資金，接受中國網軍支援，但她的臉書追蹤人數才剛突破1萬，無法接受這項指控。

周曉芸也說，她在偵查過程中，全程都在律師陪同下充分配合，完全沒有檢方說的「供詞反覆、推諉卸責、犯後態度不佳」。

周曉芸質疑，檢方發布新聞的時間，距離投票僅剩8天，檢方選在此時起訴，相關指控隨即成為媒體與政治攻防的素材。她尚未收到起訴書，社會卻已經先接收到完整的犯罪敘事，資訊落差與時間安排，恐影響選舉公平。