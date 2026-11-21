國民黨新北市長候選人李四川今上午前往中和區勝利市場拜票，並邀請前台灣大學校長管中閔陪同掃街。李四川在受訪時表示，管中閔是他過去在行政院服務時的好同事與好戰友，不只曾任大學校長、中央研究院院士，也是國內外知名的學者，行事作風與自己做工程一樣務實，非常感謝管中閔在選戰關鍵時刻撥冗前來加油鼓勵，他一定會全力以赴贏得新北市長選舉。

針對前一天與立法院長韓國瑜合體車隊掃街受到民眾熱烈歡迎，後續是否還有機會再度同台，李四川回應，非常感謝韓國瑜昨天前來為他加油打氣，韓國瑜也對新店鄉親的熱情支持感到相當高興。李四川強調，接下來他仍會持續與韓國瑜以及眾多好朋友一起並肩作戰，陸續安排站台與陪同掃街行程，爭取更多市民的認同。

談及民進黨對手蘇巧慧近期涉及的家族公司「曠世智能」相關爭議，李四川引用父親留給他的一句話，「做人愛老實，做事愛認真」。他表示，每個人做錯事情改過就好，但若做錯事，卻連續說了九次謊話，這種不老實的態度並不好。他並呼籲新北市民可以打開手機查詢公司法第8條規定，只要是股份有限公司的董事就是負責人，蘇巧慧身為律師不可能不知道這項法律常識，面對如此頻繁說謊的政治人物，市民應審慎思考是否能將新北市交給她。

此外，針對立法院日前三讀通過普發現金2萬元，但民進黨團在表決時投下反對票，外界質疑蘇巧慧過去也曾反對普發一萬元，事後卻又將其列為政績，李四川對此提出批評。他指出，上一次普發1萬元時，蘇巧慧曾稱會把國家弄窮，但後來政府發放後又跳出來搶功勞；這一次普發2萬元她同樣不投票支持，也許未來發放時她又會說是自己的功勞。李四川認為，政治人物的言行前後應該一致，無論在選舉前、選舉中或選舉後，所有的作為都應該經得起檢視。

桃園昨天發生毒駕致死的重大意外，以及立法院先前三讀通過加重毒駕致死刑責的修法過程中，蘇巧慧並未參與投票一事，李四川也表達了看法。他指出，毒駕問題相當嚴重，昨天才剛造成一死多傷的悲劇，社會各界都希望透過修法提高刑責、從源頭遏止毒駕。然而蘇巧慧在表決這些重要民生法案時，卻選擇遵從黨意而非民意。

李四川再次呼籲，身為立法委員領取的是納稅人的薪水，在面對攸關民眾生命安全與福祉的法案時，應該要以民意為依歸，不要天天都只以黨意為最高指導原則。他表示，未來若有機會服務新北市民，必定會秉持老實做人、認真做事的態度，切實傾聽基層聲音，為新北市的建設與發展打拚。

國民黨新北市長候選人李四川今上午前往中和區勝利市場拜票，並邀請前台灣大學校長管中閔陪同掃街。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今上午前往中和區勝利市場拜票，支持民眾帶著3個穿國旗上衣小孩到場聲援。記者王長鼎／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今上午前往中和區勝利市場拜票，並邀請前台灣大學校長管中閔陪同掃街。記者胡經周／攝影