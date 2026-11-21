針對新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊年輕女助理昨日遭檢警帶走調查，據徐欣瑩說明，該名助理稍早獲檢方無保請回。對於基層年輕同仁在選前承受高度司法壓力，國民黨團表達深切關切與慰問。國民黨團書記長許宇甄提出譴責並有三點嚴正訴求，籲審慎檢視強制處分比例原則；徹查偵查訊息是否外洩，嚴守偵查不公開；保障基層人員權益，讓選舉回歸理性競爭。

許宇甄表示，該名20多歲女助理雖獲無保請回，徐欣瑩競選團隊亦強調其絕無散播或變造影像之情事。檢警調在選前敏感時刻帶走當事人並查扣工作室多台電腦，相關強制處分完全不符合比例原則與必要性，司法單位應立即向社會公開說明：為何此時無端扣人？是否與網路上針對特定候選人的傳言有關？

許宇甄提到，依徐欣瑩指出，團隊在新竹地檢署外等待消息時，民進黨竹北市長候選人卻已提前發出新聞稿掌握案情，隨後亦有特定媒體刊登相關案情細節。無論案件最終偵辦結果為何，若偵查內容確有提前外流之嫌，已嚴重影響當事人名譽與選舉公平性。檢調一再成為民進黨的東廠打手，這是台灣民主的悲哀，更是台灣民主之恥。

許宇甄表示，針對檢方安排助理以警車自其他出入口離去一事，雖可能涉及現場維安或隱私考量，但仍引發當事人團隊對程序透明度的疑慮。距離投票日僅剩數日，呼籲各方尊重司法獨立與無罪推定原則，避免讓基層年輕工作者成為政治攻防下的犧牲品，國民黨團嚴正要求檢調把東廠介選的髒手拿開。

許宇甄公開呼籲全體國人，賴政府現在為了選舉，司法介選已毫無法治底線，若放任民進黨政府如此違法亂紀下去，台灣將永無寧日。理性的台灣鄉親，1128必須站出來，用手中的選票，好好教訓民進黨，要告訴及提醒民進黨，什麼叫民主法治？什麼叫司法公正？什麼叫謙卑？否則台灣離獨裁統治不遠了。