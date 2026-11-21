蔣萬安今表示成立「好水聯盟」主張拆民生用水庫光電板，未來一律禁設置，國民黨新北市長侯友人李四川今早由前台大校長管中閔陪同到中和勝利市場掃街拜票，針對蔣萬安成立「好水聯盟」，李四川表示，一定支持。

台北市長蔣萬安今指出，守護好水，絕不退讓，成立「台灣好水聯盟」，拒絕光電板染指民生與灌溉用水，兩大主張，第一，未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施。二、立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。

李四川表示，攸關民生用水及市民的飲用水安全與健康，一定會支持台北市長蔣萬安「好水聯盟」。