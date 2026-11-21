昨晚又發生毒駕致死事故，造成1死6傷悲劇，修法提高毒駕刑責呼聲再起。李四川競選辦公室發言人吳亮賢表示，國民黨、民眾黨立委10月底在立院推動修法，將毒駕致死提高刑責、最重可判死刑，但民進黨立委蘇巧慧卻跟隨民進黨意志神隱不投票，如同表達反對「對無辜受害者、破碎的家庭及全民怒火，蘇巧慧有臉面對嗎？」

吳亮賢指出，立法院10月30日三讀通過毒駕致死提高刑責、最重可判死刑之修法，但在最關鍵的表決時刻，蘇巧慧神隱未投票，以行動表達「不支持」，另一邊卻又在鏡頭前高喊支持修法提高刑責，實則在本屆立委中，蘇巧慧完全沒有提出針對毒駕提高刑責的修法版本，「提案掛蛋零作為」，根本是徹頭徹尾的雙面人，「假裝傾聽民意，心中只有黨意」。

吳亮賢表示， 2024年新北市接連發生三重、土城員警遭毒駕撞死的悲劇，造成天人永別、家屬一輩子的傷痛，引發社會強烈憤怒，齊聲呼籲修法提高刑責，如今毒駕再造成無辜市民死亡、多人受傷，對於提高毒駕刑責、遏止犯罪的期盼已是全民共識，請問蘇巧慧「如果再投票一次，你是否又會神隱？是否又不支持？當人民的民意與民進黨黨意不同的時候，你又會站在哪一邊？」

針對外界質疑未出席表決，蘇巧慧過去數度強調在野黨提出的版本未充分討論，且在投票前半小時才提出，認為不應倉促立法。