國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競辦遭檢警搜索、助理被帶走偵訊，昨晚9時起在新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，截至今天上午10時已近13小時。國民黨主席鄭麗文今天上午親赴現場聲援，現場約百人靜坐，高喊「司法迫害」。鄭麗文痛批「民進黨享受司法假期，在野黨面對的是司法地獄」，更高喊「1128是審判的日子」，呼籲選民用選票制裁濫權。

鄭麗文表示，昨夜看到一連串新聞發展，讓她輾轉難眠，萬萬沒想到選舉最後一周，竟必須到司法單位門前探望自己的好姐妹、好兄弟。徐欣瑩等人徹夜未眠、沒有進食，持續以對自己最嚴酷的方式絕食抗議，讓她相當不捨。

鄭麗文指出，這次選舉從登記、抽號到最後衝刺階段，全台各地陸續發生司法案件，涉及里長、議員、鄉鎮市長候選人，甚至議長，如今更直接搜索縣市長候選人的競選團隊，扣押電腦及重要選舉工具。她質疑，部分案件涉及一年多前的事情，卻選在選舉期間大動作偵辦，嚴重違反比例原則，也對選情造成重大影響。

針對徐欣瑩競選團隊20多歲女性助理遭帶走偵訊，鄭麗文更質疑程序正義，指年輕人滿懷熱情參與公共事務，卻突然遭檢警帶走，過程中沒有律師及家人陪伴，怒問「難道如果她不認罪，你就直接要押她嗎？難道又要押人取供嗎？」並痛批「欺人太甚」。

鄭麗文也將矛頭指向民進黨及賴清德總統。她表示，鄭朝方原本希望繼續連任竹北市長，最後卻披上民進黨新竹縣長選戰戰袍，如今選戰倒數，是否因擔心新竹縣與竹北市「兩頭落空」，才出現這次司法行動？她接連質問「你緊張了嗎？你不擇手段了嗎？你最後終於出手了嗎？」現場支持者則高喊「司法迫害」回應。

鄭麗文回憶，自己是野百合世代，大學時期曾為言論自由絕食，也曾在街頭遭水車噴水、被鎮暴警察追趕，沒想到30多年後，台灣民主選舉竟再次出現令她痛心的景象。她批評，司法原本應維護公平正義，如今卻讓人民質疑淪為政治鬥爭工具，更形容台灣民主華廈已被執政黨「偷梁換柱、掏空地基」。

鄭麗文最後呼籲，選民應在11月28日投票日展現力量，強調「1128是審判的日子」，讓當權者知道不能濫權，司法不能無限墮落，「人民的力量才是民主最後的審判者」，呼籲支持者團結投票，捍衛民主自由與司法正義。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今在新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，國民黨主席鄭麗文到場聲援，大批支持者情緒激動，表達對司法介入選舉的強烈不滿。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今在新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，國民黨主席鄭麗文到場聲援，大批支持者情緒激動，表達對司法介入選舉的強烈不滿。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今在新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，國民黨主席鄭麗文到場聲援，大批支持者情緒激動，表達對司法介入選舉的強烈不滿。記者黃羿馨／攝影