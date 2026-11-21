夏莉絲學費退款爭議持續延燒，法務局原先安排11月27日舉辦調解會議，因業者無法出席延期，但有受害家長昨晚當面到台北市長蔣萬安面前下跪求情懇求不要延期，蔣萬安允諾會處理。法務局今也表示，尊重家長意願27日照常續行調解，呼籲業者出面協商不得迴避責任，並於下周一至周三前與家長舉辦會前協調會。

法務局表示，原先考量若業者未出席調解，難以有效釐清事實、解決爭議，因此強烈要求業者正面回應家長訴求，協調雙方均可出席的調解時間，盼促成實質調解，但日前接獲家長陳情，表達即使業者11月27日未出席，仍希望如期舉行調解會議，尊重家長意願，27日將照常續行調解，同時持續聯繫業者，要求業者出面協商、妥善處理退款爭議，不得消極迴避應負責任。

局長連堂凱表示，原先依照「消保法」規定是沒有辦法強制要求業者出席，在當時考量業者無法出席沒有辦法進行相關的事實調查跟爭議聚焦，讓家長白跑一趟就先通知家長會延期舉行會議。

連堂凱說，因為總共有45位家長，下周一至周三晚上6時30分半到8時30分，配合家長下班時間會開會前協調會，盡量在周五前跟所有家長碰到面，讓家長了解想要調查方向，最快最快希望能在周五把大家的資料都收集好。

至於業者部分，連堂凱說，若仍未到場在後續的時間都會安排、要求業者到市府來做說明，針對家長提出的老師的契約，或者繳費的紀錄，要求業者提出。如果業者不提出，按照消保法相關的規定還是可以開罰，

法務局強調，市府絕不會迴護業者逃避應負的法律責任，後續除持續協助家長進行消費爭議調解，也將提供必要的法律諮詢及協助，確保家長清楚了解自身權益與救濟管道。市府將持續站在消費者立場，積極協助家長爭取應有的退款權益。