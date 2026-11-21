民進黨昨晚在台中舉辦造勢晚會，賴清德總統、台北市長候選人沈伯洋、新北市長候選人蘇巧慧、台中市長候選人何欣純等人齊聚，現場超過數萬人，散場後捷運一度堵塞。何今天表示，重大場館周邊交通配套很重要，捷運站若沒有有效引導、增加班次就會這樣。

昨天「洋流慧聚、杰伴童行、迎向欣時代」晚會在烏日高鐵站旁的五都日出停車場舉行，何欣純下午還有與沈伯洋車掃，大量支持者湧入台中，許多人搭捷運前往，傍晚的班次已經相當壅擠；晚會10時許結束，數萬名支持者同時離場，中捷高鐵台中站被塞爆，站方不得不管制進站數量，以免大量人潮癱瘓候車月台。

何欣純今天上午赴西區第五市場拜票，受訪時被問及昨晚的交通狀況，表示任何重大場館建設都要有周遭環境的專業評估，以及是否有足夠的大眾運輸配套，這也是她先前說若當選要評估超巨蛋周邊交通的原因；昨晚要疏散數萬人，如果捷運站沒有有效引導、增加班次，就會大排長龍。

談起昨天造勢晚會，何欣純說自己滿心感謝，沈伯洋、蘇巧慧、黃世杰以及其他縣市長候選人來到台中，聚集非常強大的力量，吸引超過5萬人力挺，呼籲大家11月28日一定要出門投票。

賴清德總統昨天說何是「台中桂綸鎂」，她笑說總統應該也是「活網」，才會看到網友對自己政見發表會造型的看法，很感謝，不過桂綸鎂比較漂亮，她做自己就好，重要的是新造型給粉絲耳目一新、給市民一個新氣象。

何欣純（中）今天上午赴西區第五市場拜票。記者陳敬丰／攝影