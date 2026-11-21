新竹縣長選戰倒數，國民黨候選人徐欣瑩助理昨因涉嫌非法散布性影像遭檢警搜索、帶回偵訊，引發徐欣瑩絕食抗議，質疑司法介選。新竹地檢署今天再發聲明澄清，李姓被告昨晚9時35分獲諭知10萬元交保，但因覓保無著，檢察官凌晨改諭知限制住居、出境及出海，被告已在律師陪同下離去，並無持續留置或禁止離去情事。

新竹地檢署指出，檢察官偵辦涉嫌非法散布性影像案件，依據具體犯罪事證循線查獲李姓被告，並經法院審查核發搜索票後，昨天依法執行搜索。李姓被告經檢察官訊問後，於晚間9時35分當庭諭知10萬元交保。

檢方表示，因被告及辯護人表示覓保無著，檢察官依法審酌後，今天凌晨改諭知限制住居、出境及出海，並命被告定期至派出所報到。李姓被告隨即在律師陪同下離去，並未持續遭到留置，也沒有被禁止離開。

回顧事件，民進黨竹北市長候選人曾聖凱日前指控，自己接連遭網路散布不實性影像及抹黑，相關內容在PTT、Dcard及社群平台流傳，甚至波及家人，因而向警方報案提告。檢警循線偵辦，昨天搜索徐欣瑩競選團隊相關處所，並帶回李姓人員，引發選前政治風波。

徐欣瑩昨天得知競辦人員遭帶走、工作室電腦遭查扣後，痛批司法機器在選前8天粗暴介入選舉，質疑檢警搜索時機及辦案動機，隨後前往新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，要求檢方說明。事件也引發藍營聲援，國民黨主席鄭麗文等人表達關切。

新竹地檢署昨天已發布新聞稿，強調本案是因曾姓候選人提告網路散布不實性影像而展開偵辦，搜索與特定候選人或政治活動無關，相關程序均依法進行。

針對部分民眾在地檢署外抗議，要求檢方「放人」，新竹地檢署今天進一步表示，此類說法恐使外界對實際司法處分及程序產生誤解，因此有必要再次澄清。檢方強調，檢察機關依法偵辦刑事案件，呼籲外界尊重司法、理性看待。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩不滿競辦助理選前遭檢警搜索、帶回偵訊，質疑司法介入選舉，赴新竹地檢署外展開絕食靜坐抗議，引發各界關注。記者黃羿馨／攝影