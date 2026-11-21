烏山頭等水庫設置水電板爭議延燒，國民黨立委羅智強今表示，台灣不能只有一個蔣萬安．台北人不喝光電水，台南人、高雄人、所有台灣人也不該喝光電水，他點名民進黨台北市長候選人沈伯洋及台南市長候選人陳亭妃、高雄市長候選人賴瑞隆、新北市長候選人蘇巧慧等，一起簽署「好水公約」。

羅智強說，民進黨中央政府連續三年發函盤點翡翠水庫設置光電的潛力，都被台北市前市長柯文哲和蔣萬安拒絕，還好台北有蔣萬安，保護了大台北600萬民眾的用水安全。高雄人和台南人就沒有那麼幸運，民進黨中央政府用「免環評」大開後門，一執政，就在供應台南、高雄民生用水的烏山頭水庫、阿公店水庫上面，分別鋪上16個、13個足球場大小的光電板。

羅智強表示，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲連一句反對都說不出口，任由民進黨中央政府染指高雄、台南的民生水庫。南部的民眾向來疼惜民進黨，但民進黨卻用讓台南人、高雄人喝光電水的方式回報他們。對此，蔣萬安提出成立「台灣好水聯盟」的構想，也邀請全台灣的縣市首長以及縣市首長參選人，共同簽署「好水公約」。

羅智強說明，內容包括未來所有涉及供應民生用水、灌溉用水或作為民生備援水源的水庫，一律禁止設置水面型光電設施；立即拆除已設置於供應民生用水、灌溉用水水庫的水面型光電板。換言之，蔣萬安不只誓言保護大台北地區600萬人的民生用水安全，也誓言保護全台灣2300萬人的民生用水安全。

羅智強表示，陳其邁、黃偉哲願意為民進黨在民生水庫蓋光電板的錯誤政策亡羊補牢，承諾並支持拆除阿公店水庫、烏山頭水庫上面的光電板嗎？陳亭妃告媒體遮不了烏山頭水庫有光電板的醜，台南人也不想再喝6年的光電水，去等陳亭妃所謂的「不續約」，台南市長候選人謝龍介已宣示，當選就拆掉烏山頭水庫的光電板，請問陳亭妃同不同意，跟不跟進？高雄市長候選人柯志恩也宣示當選後逐步拆除阿公店水庫、鳳山水庫光電板，請問賴瑞隆同不同意，跟不跟進？

羅智強接著點名沈伯洋，表示雖然沈伯洋從一開始說「經濟部沒有規畫」、「尊重經濟部意見」，改口為「反對翡翠水庫設光電板」，縱然慢了好幾拍，也終於跟進蔣萬安一路走來始終如一的立場。謝謝沈伯洋用他的改口，肯定了蔣萬安。沈伯洋不該獨善其身。不只台北人不該喝光電水，台南人、高雄人也不該喝光電水。

羅智強喊話，誠摯邀請沈伯洋，一起簽署「好水公約」，同時勸勸經常和沈合體造勢的陳亭妃、賴瑞隆、蘇巧慧，共同簽署「好水公約」。請沈伯洋和蔣萬安一起保護台灣2300萬人的用水安全，不讓民進黨錯誤的水庫光電政策染指好水。讓台灣人民可以「安心喝水」，「沈伯洋，你說好嗎？」