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黃世杰南門市場掃街 談藍營議員人選爭議緊追張善政未表態
2026桃園市長選舉，民進黨人選黃世杰今早到桃園區南門市場掃街拜票，強調傾聽民眾心聲，呼籲民眾返鄉投票；國民黨桃園市議員候選人古振豐被控20年前涉少女餵毒命案，同黨桃園市長張善政籲黨內速查，但黃認為張仍無表態，甚至默默支持。
黃世杰今天在同黨桃園市議員余信憲、黃家齊、黃瓊慧、議員候選人李柏瑟和桃園前資科局長余宛如等人陪同下掃街，沿途民眾熱情的招呼，也有機會不少人索要簽名，隊伍前進數度因此放慢腳步，甚至停下，展現十足親和力與人氣。
黃世杰表示，此次到南門市場掃街除了向民眾請託支持、打招呼，也是了解市場攤商對於環境有何需求，看看市場可以再如何改善，給民眾更便利舒適的購物環境。
另外，黃世杰受訪時也談到國民黨議員人選古振豐的爭議，指國民黨對手張善政對爭議仍未表態是否持續支持，強調桃園需要保護婦幼安全、維護社會公益的市長。
黃世杰向張善政喊話，「受害少女家屬的悲傷眼淚、市民朋友的驚恐與憤怒，你有看見嗎？泯滅人性只為選舉，就是你所謂的挺善良嗎」；他也說，國民黨秦慧珠因為講了不中聽的話被開除，黨主席鄭麗文對情節更嚴重的古又是什麼態度？蔣萬安至少公開表態不再支持古振豐，但直到現在，張善政依然悶不吭聲。
黃世杰表示，張善政之前站台大力相挺古振豐，前天在楊梅掃街，照樣和古振豐團隊同進同出。現在楊梅街上還是四處可見張善政、古振豐合體看板，一片歲月靜好。這不只是個別候選人品德好壞的問題，而是公理與正義的問題，不該喊著虛假的「挺善良」口號，卻默默繼續支持。
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