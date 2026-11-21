國民黨北市松山信義區議員秦慧珠連日言行，引發藍營不滿，也遭解除黃國樑信義區常委的職務，黃復興體制不再以組織名義支持她參與公職競選，秦對此表示尊重。同選區的民眾黨議員候選人許甫則透露，他父親曾任藍營北市黃復興黨部松山區主任，還曾與選區立委蔣孝嚴互動配合，直呼緣分就是這麼奇妙。

許甫昨在臉書發文，昨天政見發表會後媒體堵訪，問了有關秦慧珠議員與黃復興黨部之間相關的時事話題。老實說，他自覺真的沒有什麼立場與身分去評論這樁「家務事」，勉強回應了一番，也讓媒體朋友們好交差。

話鋒一轉，許甫說起「黃復興黨部」，其實勾起不少兒時回憶，他的父親幹了一輩子的空軍，退伍後是標準的榮民，所以家裡也曾出現「榮光」或黃復興出刊的相關刊物。不過，很少人知道，父親軍旅生涯結束後，還接續做過不少工作，其中一個就是國民黨台北市黃復興黨部的松山區主任。

許甫說，緣分就是這麼奇妙，父親當年輔選過國民黨議員也與選區立委互動配合，而當時那位立委就是蔣孝嚴。某次自己與蔣萬安市長閒聊時，談起這個另類「兩代緣分」，他也覺得相當有意思。

許甫透露當年還有一個插曲，父親的工作任務要招募年輕新血加入國民黨，把念頭動到正在新聞系念書的自己。當時的他義正詞嚴地用未來可能做媒體工作，必須保持公正客觀，一口回絕幫父親做「業績」，其實，當時的他只是不知道加入政黨要幹嘛，感覺很不潮，結果莫非定律。

許甫表示，很感謝父親在開口過一次後，就不再勉強、勸說，徹底尊重自己的想法。事實上，在他有投票權之後，父親也從來沒有一次「指導」要投票給誰，甚至在國民黨若有做不好的地方，父親也沒少過批評。這幾年因為自己加入民眾黨，父母親可能愛屋及烏，對兒子的工作有更多認識，更多了解與認同，但自己也從來沒有歸類他們是藍轉白起義來歸。這是我們家的民主觀念，自己深深引以為傲。