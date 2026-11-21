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沈伯洋台中造勢大成功 賴瑞隆今曝兩人合作藏彩蛋「請大家期待」
選戰倒數最後8天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午將在旗山體育場舉辦大型造勢，他今早上透露，最後幾天會與台北市長候選人沈伯洋「連動」彩蛋，請高雄人期待。
沈伯洋昨天下午先陪同台中市長候選人何欣純掃街，隨後轉往南投為南投縣長候選人溫世政站台，晚間又轉往台中造勢，成功聚攏綠營支持者。
今天賴瑞隆一早前往苓雅區三和市場掃街，被問到未來會不會再與沈伯洋合體，賴瑞隆說，他是跟沈伯洋多年戰友，前幾次合體創造巨大效益，選戰最後幾天，他還會有跟沈伯洋合作彩蛋，請大家期待。
賴瑞隆今天下午4點將在大旗美地區舉辦團結應援大會，邀請行政院長卓榮泰、立委蔡其昌及市長陳其邁站台，還有歌手陳明章獻唱，為選戰最後衝刺。
他說，選舉最後黃金周，他除了持續掃街拜票外，也陸續邀請賴清德總統、前總統蔡英文南下助講。
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